Lærer Rune Halskov under prisuddelingen sammen med to dygtige engelsktalende værter under livestreamingen, Victoria Banum, 7. klasse, og Sebastian Mibra, der går i 4. klasse på Høng Privatskole. Foto: Per Christensen.

Høng-skole livestreamede til hele verden

Ialt var der indleveret 28 film, heraf 11 fra Høng, og det er et flot resultat. Alligevel er arrangørerne - Høng Privatskole med lærer Rune Halskov i spidsen - ikke helt tilfredse med det samlede format for festivalen:

- Vi ved ikke, om vi prøver igen næste år. Målsætningen var at få fem-seks lande med i år, hvor vi sidste år havde fire deltagende nationer. Men kun to lande tilmeldte sig. Foruden Danmark var det Spanien, siger Rune Halskov.

- Det er ikke gratis at iscenesætte sådan et arrangement, selvom vi i år var så heldige at have sponsorer til de fleste udgifter. Nu skal vi evaluere projektet, og så ser vi på, om vi vender tilbage i 2019 - ellervi prøver noget helt andet, siger Rune Halskov, der styrede slagets gang sammen med to værter, Victoria Banum, 7. klasse, og Sebastian Milbrat, 4. klasse. 11 af årets pocket film kom som nævnt fra Høng Privatskole, der på festival-dagen også havde besøg af Kalundborg Musikskoles animationsværksted.