Høng-gymnaster i sommerskole

Med mere end 6.300 lokale gymnastikforeninger og over 1.500.000 årlige idrætsudøvere har gymnastikken rigtig godt fat i danskerne. Det gælder også for de helt unge børn i Høng Gymnastikforening, hvor 37 børn har valgt at tilbringe den sidste del af sommerferien på Teamgym Sommerskole.