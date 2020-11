Se billedserie Kim Nielsen er klar til flere opgaver i Kalundborg...Fotos: Claus Sørensen

Høng-firma rykker ind i Kalundborg

Kalundborg - 14. november 2020 kl. 13:23 Af Claus Sørensen

De er begge opvokset i Høng. De var kammerater i en halv snes år, får de slog sig sammen og åbnede fælles firma.

Det var i 1999.

Kim Nielsen, 50 år, og Jesper Kærsgaard, 49 år, udvider nu deres fælles vvs- og blikkenslagerfirma K&J VVS med en afdeling i Kalundborg og satser dermed målrettet på at kunne servicere flere kunder i Kalundborg.

- I forvejen kommer vi jo her meget, siger Kim Nielsen.

Vi mødes med de to vvs'ere på Hareskovvej 13. her går de nu i gang med at indrette værksted, lager og kontor.

Firmaet tæller seks medarbejdere. Foruden de to ejere er der ansat to svende og to lærlinge.

De har travlt, og lykkes det at få endnu flere kunder, agter de på sigt at ansætte flere.

Firmaet er allround vvs- og blikkenslagervirksomhed.

De seks medarbejdere løser forsikringssager for Topdanmark og har en del opgaver for kommunen og en række andre virksomheder og private. Mange af dem i Kalundborg.

- Så vi er heroppe alligevel, og det er billigere for kunderne at få os ud, når vi har base i byen. Der er jo ikke så mange private fra Kalundborg by, der ringer til os i Høng. Vi vil gerne betragtes som lokale i Kalundborg. Derfor åbner vi her og bliver lokale, siger Jesper Kærgaard.

Han har lært faget i Høng, mens kollega Kim Nielsen har lært det i Slagelse.

Som nævnt er der travlt i firmaet. Foruden talrige opgaver rundt omkring, der er også meget at lave i forbindelse med nybyggeri, især parcelhuse.

I firmaets sortiment er også varmpepumper. Dem kan folk få tilskud til at anskaffe og installere.

Det nys fremsatte forslag i Folketinget om at fordoble håndværkerfradraget næste år vil utvivlsomt også føre til mere arbejde.

Desuden øjner de to vvs'ere - foruden opgaver i virksomheder og hos private - mulighed for at udføre arbejde i sommerhusene nær Kalundborg og ikke mindst på Røsnæs.