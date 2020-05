Se billedserie Onsdag eftermiddag underskrev borgmester Martin Damm en aftale om at Høng i Klaundborg Kommune skal være værtsby for DM i Skills 2022. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Høng er den hidtil mindste værtsby for DM i Skills Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høng er den hidtil mindste værtsby for DM i Skills

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 18:25 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arrangørerne forventer omkring 50.000 tilskuere vil besøge Høng når DM i Skills afvikles den 28 til den 30. april 2022. Høng er den mindste by, der nogensinde har været værtsby for arrangementet.

50.000 tilskuere. Det svarer ret præcist til det antal mennesker som der bor i hele Kalundborg Kommune. Ikke desto mindre, er det nogenlunde hvad arrangørerne forventer, at Høng kan se frem til af besøgende i forbindelse med de tre dage som DM i Skills 2022 varer. Der er tale om et stort arrangement, og det kommer til at kræve et tilsvarende stort arbejde at gøre Kultur- og Bevægelsesparken i Høng klar, så der er faciliteter til at rumme værtsskabet.

- De eksisterende faciliteter kan ikke gøre det alene. De skal suppleres med telte på i alt 20.000 kvadratmeter. Det svarer til 25 håndboldbaner, siger borgmester Martin Damm.

Høng har ifølge Danmarks Statistik 4.269 indbyggere. DM i Skills kommer altså til at sætte et massivt præg på byen i de dage arrangementet varer, og byen er da også den mindste værtsby nogensinde for DM i Skills. Ifølge Martin Damm er der dog gode grunde til, at Kommunalbestyrelsen valgte at pege på Høng som vært.

- Høng er faktisk det eneste sted i Kalundborg, hvor vi har infrastrukturen til et sådan arrangement. Høng er en uddannelsesby. Vi har både landbrugsskolen, en stor efterskole og et gymnasium med en kostafdeling. Til sammen har de tre skoler plads til at have 400 overnattende gæster boende. Det vil sige at alle deltagerne i DM i Skills kan bo i gå afstand fra Kultur- og Bevægelsesparken, siger Martin Damm og fortsætter:

- Samtidig har vi i Kultur- og Bevægelsesparken nogle nye og unikke faciliteter som vi ikke finder andre steder i kommunen, og vi har udendørsarealer med plads til at opsætte de mange telter til arrangementet. Beliggenheden er også god for de mange tilskuere som vil komme langvejs fra, mener borgmesteren.

- Vores mål er at få DM i Skills rundt i hele Danmark, og så kan vi naturligvis ikke kun holde det i byer som København, Århus og Holbæk. Vi glæder os meget til at skulle til Høng, tilføjede Søren Heisel, der er næstformand i SkillsDenmark.

SkillsDenmark har siden 2011 hvert år arrangeret DM i Skills. Hvert år holdes arrangementet i en ny kommune.

Ideen bag arrangementet var at fremvise erhvervsuddannelserne fra deres bedste side, og give de bedste elever mulighed for at pleje deres talenter. I konkurrencen dyster elever indenfor de fleste erhvervsuddannelser såsom murere, malere eller konditorer.

Næste udgave af DM i Skills finder sted i Fredericia den4. til 6. februar.