Høng-elever indtager Folketinget

Kalundborg - 26. januar 2018 kl. 16:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i juleferien fik den 14-årige folkeskoleelev Josefine Frederiksen lidt af en overraskelse, da hun tjekkede sin mailboks. Blandt mails fra venner og veninder og spammails var der også en besked fra Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Josefine Frederiksen og hendes gruppe var blandt 179 elever fra hele Danmark, som var inviteret til at besøge Christiansborg mandag den 29. januar, for at deltage i Folketingets ungdomsparlament.

- Det var lidt vildt, griner Josefine.

Ungdomsparlamentet afholdes på Christiabsorg hvert andet år. Her inviteres 179 skoleelever i 8. og 9. klasse fra Danmark, Færøerne og Grønland til at besøge Christiansborg. Her får de mulighed for at agere folketingsmedlemmer og sætte dagsordenen på Christiansborg i selskab med folketingsmedlemmer og ministre.

De fire elever i gruppen indrømmer blankt, at deres kendskab til politik i almindelighed og Folketinget i særdeleshed er begrænset. Eleverne begyndte først at få samfundsfag, da de efter sommerferien startede i 8. klasse, men de er enige om, at det allerede er ved at være et af deres yndlingsfag.

- Vi lærer en masse interessant om, hvordan samfundet fungerer, og så opfordrer læreren os lige frem til at diskutere i undervisningen, siger Tobias Petersen.

- Vi kan godt lide at diskutere, indskyder Josefine.

For at kvalificere sig til at deltage i ungdomsparlamentet, skulle den lille gruppe af elever udarbejder et lovforslag, som de så skulle indstille til behandling i ungdomsparlamentet. Forslaget skulle være indenfor for temaer såsom: sundhed, miljø og klima, flygtninge og indvandrere eller straf.

- Vi valgte sundhed, og vores forslag gik ud på at, at alle skolebørn landet over skulle have et sundt middagsmåltid hver dag. Nogle elever har meget usunde madpakker med i skole, andre får slet ikke spist, og det betyder meget både for sundhed og koncentrationen, forklarer Sarah Olsen

Gruppens forslag blev udvalgt ved afstemning i klassen på Høng Skole, og var medvirkende til, at gruppen blev udvalgt til at tage til Christiansborg mandag.

- Vi blive modtaget af Folketingets formand Pia Kjærsgaard i folketingssalen, derefter skal eleverne bruge dagen på at debattere og stemme om hinandens forslag, og så skal vi selvfølgeligt ind og spise frokost i Snapstinget, siger klasselærer Louise Røngaard, der ledsager eleverne på turen til Christiansborg.