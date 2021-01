Se billedserie Høng Gymnastikforenings generalforsamling i weekenden: (fra venstre) dirigent Flemming Andreasen, formand Trine Birkmose, kasserer Jannie Kildebo-Jensen og sekretær Arne Svendsen. Privatfoto

Høng Gymnastikforening rundede tusinde medlemmer

Kalundborg - 24. januar 2021 kl. 14:41 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Med to måneders forsinkelse afholdt Høng Gymnastikforening i weekenden deres ordinære generalforsamling.

- Oprindeligt skulle den have været holdt i november, men på grund af forsamlingsforbuddet udsatte vi den. Den endte så som et digitalt arrangement, for vi har ingen anelse om, hvor længe vi ellers blive nød til at udsætte den, og når forsamlingsforbuddet engang ophæves, er det nok ikke at gå til generalforsamling, der står højest på dagsordnen, siger formand Trine Birkmose.

I det hele taget kunne formanden se tilbage på et år præget af aflysninger. Landsstævne, åbningen af Kultur- og Bevægelsespark Høng, fejringen af en 50 års jubilar, vagter på Vig Festivalen, adskillige motionsløb og mange andre aktiviteter var blandt de ting som gennem året var blevet ramt af aflysninger. Foreningens økonomi er dog så stærk, at man nok skal komme stærkt tilbage efter Coronakrisen, lovede formanden.

Året bød dog også på gode oplevelser med sommerskoler, fodboldskoler, god gang i løbeklubben og nye aktiviteter på Høng GF's E-sports hold.

Samtidig glædede formanden sig over, at foreningen har nået en milepæl og har rundet de et tusinde medlemmer.

I det kommende år så formanden især frem til, at medlemmerne igen kan mødes og dyrke idræt sammen. Hun nævnte også, at Kalundborg Kommune arbejder på at blive Bevæg dig for livet visionskommune (et projekt under DGI og DIF).

- Det er derfor kun naturligt at bestyrelsen i 2021 vil have fokus på hvad vi kan få ud af projektet og hvordan vi gerne ser vores forening udvikle sig, sagde formanden.