Høng Gymnasium og HF har fundet sin nye rektor

Fredag eftermiddag oplyste gymnasiets bestyrelse i en pressemeddelelse, at Morten Olesen bliver ny rektor i stedet for Mads Lyngby Skrubbeltrang, der stoppede med udgangen af januar.

- Høng Gymnasium og HF er måske landets mindste skole, og det giver en unik mulighed for, at vi kan være skolen med den største rummelighed. Vi har plads til hver enkelt.

Derudover oplyser han, at han er glad for kunst og gamle biler, og at han er bosat uden for Holbæk med sin kone, og at de har fire børn i alderen 12-23.