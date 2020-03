Høng GF dropper nu stor gymnastikopvisning helt

»Kære gymnaster og trænere.

Som situationen udvikler sig, og med de tiltag, der bliver foretaget for at begrænse spredningen af corona-virus, må vi nok se i øjnene, at gymnastiksæsonen er slut for i år. Hvor er det dog ærgerligt, at vi dermed må undvære et af årets absolutte højdepunkter: Vores lokale gymnastikopvisning i en pyntet hal med masser af tilskuere og aktive gymnaster. Og hvor er det synd for holdene og gymnasterne, at de ikke kommer til at vise det program, de har øvet frem mod opvisningen«.