Søren Thimes Hvalsø blev leder af Høng Erhvervsskole for knapt halvandet år siden. I den periode har skolen været igennem en svær tid med rationaliseringer, men nu ser det ud til at give resultat, fortæller skolelederen.

Høng Erhvervsskole har vendt nedgangen

Efter et år med nedskæringer og smalhals går Høng Erhvervsskole nu mod lysere tider. Skolen har igangsat nye tiltag, der skal ruste den til fremtiden.

De sidste par år har ikke været lette på Høng Erhvervsskole. Der gik rygte om at skolen stod overfor en snarlig lukning, og skolen fik ny ledelse, der satte en spareplan i værk.

- Vi var nød til at gå vores økonomi igennem med en tættekam. Der blev gennemført omfattende rationaliseringer, og det var hårdt for os alle, men nu kan vi se, at det begynder at give resultat, fortæller skoleleder Søren Thimes Hvalsø.

- Vores revisor har hvisket mig i øret, at vi kom ud af 2017 med et rigtig flot regnskab. Det betyder, at udviklingen er vendt, og vi nu kan begynde at udvikle og tænke fremad. Der er en meget bedre stemning på skolen i dag end for bare et år siden, fortsætter skolelederen.

Høng Erhvervsskole beskæftiger omkring 28 medarbejdere, og har rundt regnet 30 elever, der alle har det til fælles, at de af den ene eller anden årsag, har svært ved at tage springet ud i voksenlivet.

- Mange af vores elever mangler elementære færdigheder, som vi andre tager for givet. Vi støtter dem, og hjælper dem på sporet af, hvad en selvstændig tilværelse kan byde på, siger Søren Thimes Hvalsø.

Et nyt populært tilbud som er blevet startet i år, er et it- og medieværsted, hvor eleverne både lærer om hjemmeside, computereperation og etikette på de sociale medier.

Et andet nyt initiativ, er blevet muligt efter at Høng Erhvervsskole så småt er ved at lukke ned for et botilbud for uledsagede flygtningebørn.

- Tilbuddet må siges at have været en succes. Faktisk er det gået så godt, at vi står overfor at skulle sige farvel til de sidste flygtninge. De er nu blevet så integrerede i det danske samfund, at de skal til at stå på egne ben, siger Søren Thimes Hvalsø.

Da antallet af flygtninge der kommer til Danmark siden da er faldet markant, er der ikke længere brug for tilbuddet, hvorfor man på Høng Erhvervsskole er begyndt at tænke nye tanker.

- Det frigav flere boliger, som vi så skulle finde på noget nyt at bruge til. Ideen er blevet et nyt botilbud, som er rettet mod unge som har behov for ekstra støtte. Det kan for eksempel være unge, som har færdiggjort et almindeligt ophold hos os på skolen, men som endnu ikke er klar til at stå på egne ben. De skal lære at være mere selvstændige, men stadig have nogen at støtte sig op ad i en periode, siger Søren Thimes Hvalsø.