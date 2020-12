Torsdag klokken 13.00 lukkede Høng Centeret officielt ned. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Høng Centeret lukker - men holder bagdørene åbne

Kalundborg - 17. december 2020 kl. 16:57 Af Thomas Rye

2020 har været et hårdt år for Kalundborg Kommunes eneste storcenter Høng Centeret, og torsdag morgen håbede centerets butikker stadig, at man kunne undgå endnu en nedlukning.

Medejer Mogens Gyldenvang fortæller, at man havde fået oplyst at centeret kunne være undtaget fra den generelle nedlukning af de danske storcentre, på grund af centerets relativt lille størrelse.

Onsdag aften og torsdag formiddag forsøgte Mogens Gyldenvang at få afklaret dette med myndighederne. Torsdag klokken 13.00 traf man dog beslutning om at lukke centeret, fortæller han.

- Vi havde besøg af politiet, med hvem vi havde en god dialog. De forsøgte også at hjælpe os med at få et svar, men det endte med de rådede os til at lukke centeret. Sikkerheden må komme først, siger Mogens Gyldenvang.

Selvom Høng Centeret lukker, så vil flere af centerets butikker fortsat holde åbent frem til den 25. december, hvor alle landets detailbutikker lukker ned.

- Flere af butikkerne har mulighed for at lukke kunder ind ad bagdøren, ligesom de gjorde det i foråret under nedlukningen, og jeg ved at flere af dem, derfor vil holde åbent, fortæller Mogens Gyldenvang.

Høng Centeret var i lighed med resten af landets storcentre lukket ned i to måneder fra marts til maj, da Coronaepidemien første gang ramte Danmark.

- Vores kunder har været meget loyale og forstående i løbet af året. Vi håber de fortsat vil støtte os i de kommende uger og måneder, siger Mogens Gyldenvang.