Artiklen: Højtlæsningsfestival for de mindste

Højtlæsningsfestival for de mindste

Mens festivaler på stribe har meldt ud, at de må aflyse på grund af coronapandemien og de restriktioner, den har ført med sig, er en festival for de mindste blevet stablet på benene.

Festivalen er en del af et større samarbejde med andre biblioteker i Midt- og Vestsjælland om en tidligere litteratur- og læseindsats for de mindste. En tidlig læseindsats er nemlig godt for børnene på en lang række parametre.