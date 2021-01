Højskole refunderer penge til elever uanset hvad

Der er godt nyt til eleverne på Ubberup Højskole, som har været bekymret for, om deres penge forspildt er gået til højskolen, mens de har været tvunget hjemme på grund af COVID-19. Ubberup Højskole har nemlig valgt, at de vil give penge tilbage til eleverne, de uger de ikke har opholdt sig på skolen. Det er uanset, hvad kulturministeren og kulturordførerne beslutter om hjælpepakker. Umiddelbart var planen, at højskolen skulle åbne d. 4 januar, som blev forlænget til d. 18 januar, og udsigterne til endnu en forlængelse ser store ud. Derfor arbejdes der lige nu på at sikre højskolernes økonomi.

