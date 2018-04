Se billedserie Hanne og Gitte har travlt i køkkenet på Ubberup Højskole. Her er de i færd med at lægge sidste hånd på højskolens nye kogebog, der udkommer Grundlovsdag.Foto: Thomas Rye

Højskole lancerer ny kogebog

Kalundborg - 06. april 2018 Af Thomas Rye

Der er fuld gang i køkkenet på Ubberup Højskole, men for en gangs skyld er det ikke mad til skolens elever og ansatte, som køkkenchef Hanne Olsen og hendes kollegaer kokkerer.

Maden er i stedet primært til ære for kameraet, for Ubberup Højskole er i disse dage i fuld gang med at lægge sidste hånd på højskolens fjerde kogebog.

Hanne Olsen har efterhånden en del erfaring med at lave kogebøger. Således har hun været med til at lave alle Ubberup Højskoles tre første kogebøger, og det er også hende som står bag komfuret ved den fjerde udgave af kogebogen.

- Det handler om, at man indimellem er nød til at forny sig, følge med tiden og skifte nogle af de gamle opskrifter ud. Den nye kogebog kommer dog til at følge samme skabelon som vores tidligere bøger. Det er en kogebog med hverdagsmad. Manden skal være baseret på råvarer som er lette at skaffe i helt almindelige supermarkeder og dagligvarebutikker, og det er mad, som vi serverer for vores elever på højskolen til hverdag, siger hun.

I den nye kogebog er der særligt fokus på de små mellemmåltider, da der på Ubberup Højskole er erfaring for, at det ofte er, når vi bliver sultne mellem hovedmåltiderne, at vi falder i og spiser tomme kalorier. Samtidig er der i den nye kogebog blevet plads til flere vegetariske retter.

Traditionen tro udkommer Ubberup Højskoles nye kogebog grundlovsdag, hvor den vil blive officielt præsenteret til skolens grundlovsmøde.

På dette møde kan man i år opleve Kirsten Birgit fra Radio24syv-programmet Den Korte Radioavis som årets grundlovstaler.