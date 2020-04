På Ubberup Højskole, håber forstander Lisbeth Trinskjær at kunne byde sine elever velkommen på skolen den 10. maj. Foto: Merete Jensen

Højskole håber på genåbning den 10. maj

Kalundborg - 17. april 2020 kl. 19:36 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange ting, der skal tages højde for, når et helt hold højskoleelever skal indlogeres på en højskole midt i en pandemi. Derfor er forstander på Ubberup Højskole Lisbeth Trinskjær godt tilfreds med den genåbningsaftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget landede torsdag nat. Den betyder, at landets højskoler og efterskoler indtil videre må forblive lukkede.

I stedet håber hun på, at højskolerne kan få deres elever tilbage den 10. maj.

- Vi har ønsket at komme med i næste bølge. Det håber vi stadig, at vi kommer. Når vi ikke bare vil starte hurtigt, så er det fordi, at vi må erkende, at det handler om at finde et godt match mellem at nedbringe risikoen for smitte og være en højskole, som vi kender den, siger Lisbeth Trinskjær, der udover sin post som forstander på Ubberup Højskole også er formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Der er nemlig flere hensyn, der skal tages, når en højskole skal genåbne. I øjeblikket arbejder medarbejderne således på højtryk med at finde nogle ordninger for, hvad man for eksempel gør, hvis en højskoleelev, der har bopæl på skolen, og derfor ikke bare kan sendes hjem, bliver syg.

Et andet dilemma er, hvordan afstanden skal være mellem elever, der bor på skolen, og undervisere, der mange gange kommer udefra.

- Det, vi gør nu i mellemtiden, er at finde nogle gode måder at gøre de her ting på i praksis. For eksempel er det rigtig vigtigt, når der kommer 100 højskoleelever eller 200 efterskoleelever ind i et lokalsamfund, at de ikke udgør en smitterisiko, siger hun og tilføjer, at eleverne nok ikke kommer til at kunne gå ned i den lokale brugs i en stor folk og købe ind, når skolen genåbner.

På Ubberup Højskole skulle et helt nyt hold været startet den 30. marts. Holdet nåede imidlertid aldrig at komme i gang. Mange andre steder i landet, er igangværende højskoleophold blevet afbrudt i utide på grund af coronakrisen.

- Det, der er super ærgerligt, er, at der er en masse højskoleelever, der er super utålmodige for at kunne komme tilbage, og det forstår vi godt. Vi håber, at vi kan åbne den 10. maj, siger Lisbeth Trinskjær og tilføjer, at det ikke mindst er vigtigt for de elever, hvis ophold slutter i juni.

- Det er vigtigt for dem at kunne starte igen, ellers er der ikke meget tilbage af opholdet, siger hun.