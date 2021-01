Se billedserie Mandag er det 20 år siden, at optagelserne til »Livet er fedt«, som foregik på Ubberup Højskole og gjorde skolen kendt over hele landet, begyndte. Forstander Lisbeth Trinskjær kigger tilbage på programmets betydning, og hvordan højskolen har ændret sig siden. Foto: Merete Jensen

Højskole er tilbage på tv efter 20 år

Kalundborg - 07. januar 2021 kl. 08:55 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

20 år er der gået, siden programserien »Livet er fedt« rullede over skærmen, hvor seerne kunne følge deltagernes kamp mod kiloerne gennem hård træning og ændrede kostplaner på Ubberup Højskole ved Kalundborg.

I en ny, todelt udsendelse på TV2 får seerne mulighed for at se, hvilken betydning opholdet har haft for deltagerne siden, samt hvordan højskolen har forandret sig.

For 20 år siden var programmet på mange måder noget, man ikke havde set tidligere.

- Det var første gang, man fulgte helt almindelige mennesker over længere tid og hørte om deres udfordringer. Det kan man have tendens til at glemme, for nu er der så meget af det. Men dengang var det banebrydende.

- For det andet var det første gang, der blev sat fokus på, at det med at ændre livsstil og leve sundt ikke er så nemt, som man lige går og tror, i en tid, hvor mentaliteten var, at folk bare skulle tage sig sammen. Det ville vi gerne være med til at aftabuisere. Folk fandt ud af, at man kunne komme på en højskole sammen med andre mennesker og arbejde på noget i fællesskab, som i virkeligheden er meget individuelt, siger Lisbeth Trinskjær, der har været forstander på Ubberup Højskole i nu 15 år.

Forbandelse/velsignelse

Programmet medførte en masse opmærksomhed til Ubberup Højskole og var med til at gøre skolen kendt i hele landet. Det var på mange måder positivt, men havde også sin bagside.

- På det tidspunkt var vi den eneste højskole i landet, hvor man kunne ændre sin livsstil, og hvor der var fokus på at tabe sig. Det var meget usædvanligt, at en højskole havde fokus på det.

- Programmet gjorde, at Ubberup Højskole pludselig kom på landkortet. Det har både været en velsignelse og en forbandelse. På mange måder var det en kæmpe gave, da det gav en masse opmærksomhed til højskolen, som vi aldrig havde prøvet før, og det gav efterfølgende flere ansøgere. Mange fandt ud af, at vi fandtes, og hvad vi kunne som højskole, siger Lisbeth Trinskjær og fortsætter:

- Men når jeg bruger ordet forbandelse, så er det, fordi det kom til at fastfryse et billede i folks bevidsthed af vores faglighed - hvordan vi arbejder. Vores måde at arbejde på har jo ændret sig markant. I dag ved vi, hvor meget det psykologiske betyder for at kunne fastholde en forandring. Man kan godt spise sundere, men hvis grunden til, at man tager på, handler om nogle følelsesmæssige udfordringer, så er det jo vigtigt at starte med at bearbejde det. Vi har i dag mere fokus på de psykologiske elementer som trivsel end ensidigt på den fysiske vægt og at være resultat­orienteret ud fra et tal, siger Lisbeth Trinskjær.

Tilbage i ny udsendelse

Den nye udsendelse besøger igen Ubberup Højskole, hvor deltagerne får et indblik i, hvordan højskolen fungerer i dag.

- For os var det vigtigt, at den nye udsendelse ikke kun blev et program om et gensyn med de gamle hovedpersoner. For os var det interessant i lyset af tidligere deltagelse at få indblik i, hvad de tænker om den måde, vi arbejder på i dag. Det kan både være interessant for os og dem, men også seerne, at høre om, hvor meget højskolen har flyttet sig siden.

Ligesom for 20 år siden er det journalist Ole Kolster, der står bag dokumentar-udsendelsen »Livet er fedt - 20 år efter«.

Dokumentarens første del sendes mandag den 11. januar klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Anden del sendes mandag den 18. januar.