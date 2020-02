Peter Brodersen, her med kollegaen Heidi Mortensen, har ikke oplevet øget efterspørgsel på rygestopkursus. Foto: Per Christensen

Højere cigaretpriser har ikke givet travlhed - endnu

Af Eva Lyng Johansen Fra 1. april skal rygerne smide 55 kroner på disken i stedet for 40 kroner for en pakke cigaretter.

I flere kommuner kan man se, at den kommende prisstigning får flere rygere til at tage kampen op med at kvitte smøgerne.

- Vi har jævnt travlt. Der er jo altid mange, som gerne vil stoppe med at ryge i januar og februar, men vi bliver ikke væltet over ende, siger han.

Ifølge Peter Brodersen så er den største motivation for de fleste for at kvitte smøgerne helbredet. Også børnebørn kan få bedsteforældre til at stoppe med at ryge.