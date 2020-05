- Der var høj stemning blandt medlemmerne over at kunne mødes rigtigt igen. Og så havde vi jo også fåret de gode nyheder om udligningsreformen, fortæller Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Høj stemning til udvalgsmøde

De fem medlemmer af kultur- og fritidsudvalget samt tre embedsmænd fra kommunen kunne ved seneste møde atter mødes i virkeligheden i stedet for gennem en videoforbindelse som sidst.

- Der var høj stemning blandt medlemmerne over at kunne mødes rigtigt igen. Og så havde vi jo også fåret de gode nyheder om udligningsreformen, fortæller Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Der var selvfølgelig stadig med god afstand mellem medlemmer i rådssalen.

Udvalget fik en orientering om hvad der sker på det kulturelle område i Kalundborg Kommune, hvor bibliotekerne er i fuld gang med programmet for efteråret.

Derudover er der godt gang i det det digitale udlån af bøger og personalet hjælper med læseklubber.

Derudover er arbejdet med festivalen Bevæg den 5. september også i fuld gang.

- Vi satser på, at vi godt kan holde festivalen til den tid, siger Ole Glahn.

I forhold til forsamlingshusene, så er de i øjeblikket presset på grund af nedlukningen med manglende lejeindtægter og aktiviteter.

- Forsamlingshusenes organisation er i dialog med kulturministeren om støtte, og så må vi hvad det giver. Ellers må vi se om vi lokalt kan finde nogle midler, siger Ole Glahn.