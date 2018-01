Glade og stolte medarbejdere med de fire certifikater. Foto: Jens Nielsen

Høj kvalitet i Forsyningen

Kalundborg - 22. januar 2018 kl. 08:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Forsyning, der leverer fjernvarme, drikkevand, proces- og kølevand til virksomheder og håndtere spildevandet, er en velfungerende virksomhed, som nu har papir på, at virksomhedens processer og arbejdsgange har et højt kvalitetsniveau. Forsyningen har således opnået fire certificeringer efter internationale standarder - en for kvalitet generelt, en for at drikkevandet opfylder kravene til fødevarer, en for arbejdsmiljø og en for miljø.

- Det er hele virksomheden, som er blevet certificeret. Det er relativt ambitiøst at gå efter fire standarder på en gang og dejligt at det er lykkedes. Certificeringen er tegnet på at det lykkedes, men det er det bagvedliggende arbejde vi er stolte af, siger Katrine Monberg-Craige. Hun er certificeringskoordinator i Kalundborg Forsyning og har gennem det seneste år arbejdet med projektet for en godkendelse. Ifølge hende vil certificeringen også være en inspiration til at fastholde og videreudvikle kvalitetsniveauet.

Tjek og kontrol

Det er den internationale anerkendte koncern, Bureau Veritas, som i detaljer har fulgt arbejdsgangene i alle afdelinger i hele Kalundborg Forsyning. Det er sket gennem de seneste måneder, og certificeringen er gældende i tre år. Bureau Veritas vil undervejs med mellemrum mindst én gang om året foretage kontrolbesøg på Kalundborg Forsyning.

Ifølge Asger Højland Lorentzen, Lead Auditor i Bureau Veritas, har Kalundborg Forsyning ydet en stor indsats og nået et godt resultat.

- Der er gennemført certificering på standarderne ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 22000 og virksomheder, der har ovenstående certifikater, arbejder systematisk med ledelse. Løbende forbedringer er også et resultat af arbejdet, som giver sunde virksomheder til glæde for kunder, ejere og ansatte, tilføjer Asger Højland Lorentzen.

Betydning for kunderne

Certificeringen giver et bedre samspil med Forsyningens kunder. Én af de store industrikunder i Kalundborg er Novozymes, og Peter Holm Hansen, manager Novozymes, er ikke i tvivl om, at certificeringen er et stort plus for virksomheden.

- Det er utroligt vigtig for Novozymes som global eksportør og producent, at vi kan vise, at forsyningen af vand i de forskellige kvaliteter, vi modtager, er veldokumenteret og kontrolleret. Vi gennemfører løbende audits på Forsyningens anlæg, og certificeringen gør det nemmere at dokumentere kvaliteterne overfor vores kunder, fastslår Peter Holm Hansen. Ifølge bestyrelsesformand Anne E. Jensen har certificeringen stor betydning for Kalundborg Kommune som ejer af forsyningen:

- Den er et vigtigt signal om, at Kalundborg Forsyning har styr på sine opgaver og er en troværdig samarbejdspartner på kort og lang bane. Det er vigtigt når man har ansvaret for forsyningen af en ambitiøs kommune med et meget ambitiøst erhvervsliv.