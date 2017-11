Hockeyklub og skoleklasse sælger lodder

Frem til jul er der mulighed for at bakke op om det lokale salg af Børnehjælpsdagens julelodder og dermed støtte områdets børn og unge.

Der er også noget at hente for den enkelte køber, der har mulighed for at skrabe sig til et gavekort på 200 kroner til enten Jysk, Matas, BR Legetøj eller Kop & Kande.