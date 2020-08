Hobbylandmand Knud Hansen fortæller, at han ikke føler sig helt sikker på, at det vil lykkes at gennemføre retssagen denne gang. Foto: Ulrik Reimann

Hobby-landmand er tilsagt i retten for fjerde gang

Sådan siger den 70-årige hobbylandmand Knud Hansen fra Høng, der i flere år har haft gallowaykvæg gående i en fold ved Tissø. Han har haft med kvæg at gøre i hele sit liv og går op i naturpleje udført af gallowaykvæg. Men i starten af 2019 løb han ind i problemer med myndighederne og fik en vanrøgtssag på halsen, fordi hans dyr ikke har adgang til et læskur.

- Det er en fjollet sag, som har udløst et stort spild af resurser. Det kan man som privatperson have svært ved at forstå.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her