Hobby-landmand dropper klage over politiet

I 2019 anmeldte Dyrenes Beskyttelse Knud Hansen til politiet, fordi de havde fået en række henvendelser fra borgere, der var bekymrede over, at køerne ikke havde et sted, de kunne gå i læ, hvilket på daværende tidspunkt var et lovkrav. Knud Hansen fik et påbud om at etablere et læskur, hvilket han nægtede, da han mente, at hans køer havde det fint.