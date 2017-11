Hjertestarter på Kvickly-torvet

Kalundborg er blevet til en endnu mere hjertesikker by efter der er blevet opsat en hjertestarter ved Kvickly, der er tilgængelig 24 timer i døgnet.

Kalundborg - 27. november 2017 kl. 16:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kalundborg Svane Apotek og Kvickly på Elmegade har sammen med butikker og kontorer på Kvickly-torvet i samarbejde med Foreningen »Kunsten at redde liv« gjort Kalundborg til en endnu mere hjertesikker by. Man har nemlig opsat en hjertestarter, der er tilgængelig 24 timer i døgnet. Den er placeret foran Kvickly, Elmegade 9-11, oplyser Keld Haapanen, direktør i Kalundborg Brugsforening som bl.a. tæller Kvickly Kalundborg.

I Danmark er der hvert år mere end 3.500 personer, som falder om med et hjertestop uden for hospitalet. Deres chance for at overleve afhænger af, at der er mennesker tilstede, som kan og tør yde livreddende førstehjælp. Selv om chancerne for at overleve er blevet bedre i de senere år, er det stadig kun 10 til 12 procent, der overlever et hjertestop. Med en hjertestarter i nærheden, stiger overlevelsesprocenten markant, helt op til 70 procent ville kunne overleve et hjertestop.

- Større kendskab til førstehjælp og en større udbredelse af hjertestartere i Danmark kan gøre noget ved den negative statistik, fortæller Torben Dalsgaard, der er kommunikationschef for »Kunsten at redde liv«.

Foreningen blev stiftet i 2012 for at få sat flere hjertestartere op, fra begyndelsen har der været et særligt fokus på mindre bysamfund og idrætsforeninger.

- De mindre byer bliver tit overset. Indbyggerne i de mindre byer har samtidig som oftest længst til sygehuse og læger og responstiden for ambulancer er desværre alt for høj i de mindre samfund. Derfor har vi som nystiftet forening blandt andet valgt at fokusere på de mindre bysamfund, siger Torben Dalsgaard.

Mere end 500 hjertestartere

»Kunsten at redde liv« har overrakt mere end 500 hjertestartere siden begyndelsen i 2012. Flere byer i mere end 30 Kommuner landet over, har fået en hjertestarter af foreningen.

I praksis betyder det, at foreningen opsætter et specielt bygget varmeskab til hjertestarterne, som kommer til at være tilgængeligt for byens borgere og virksomheder 24 timer i døgnet. Yderlig opsættes en informationstavle med en 10 trins guideline til, hvordan hjertestarteren bruges. Alle virksomheder, der støtter projektet, vil få muligheden for at få navn eller logo på tavlen, så alle i byen kan se, hvem der har været med til at gøre Kalundborg til en mere hjertesikker by.