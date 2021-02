Hjernernes motionsdag

Dagen vil blive livestreamet af Dansk Skoleskak, der har allieret sig med den danske skakspiller Ellen Fredericia Nilssen og tv-værten Sofie Østergaard, der i løbet af dagen vil interviewe flere centrale personligheder inden for mental sundhed. Her i blandt hjerneforskeren Jon Wefener.

- Stress og mental sundhed hos unge - ja, faktisk i alle aldre - er et af vor tids største problemer. Når rekordmange elever med Skolernes Skakdag motionerer hjernen, træner problemløsning og holder fokus i længere tid ad gangen, er det meget positivt og et træk i den rigtige mentale retning. Det glæder mig både som hjerneforsker og som far, siger forskeren.