Hjemvendt til nyt job og nyt livskapitel

Britt Skytte er uddannet psykomotorisk terapeut, og hun kommer fra en projektstilling som forandringsagent i Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune.

- Jeg bliver bindeleddet for de frivillige sociale foreninger, siger den 55-årig frivilligkonsulent.

De første 14 dage vil hun bruge på at få hilst på alle de frivillige på aktivitetscentrene og få en forenemmelse af, hvad der rører sig blandt ildsjælene i kommunen.

En del af jobbet er også at være med til at arrangere events som sundhedsfestivalen Bevæg og Frivillig Fredag

Britt Skytte skal hjælpe foreningerne, som laver frivilligt arbejde af social eller sundhedsmæssig karakter. Hvis foreningerne har brug for sparring om opstart af nye aktiviteter, rekruttering af frivillige eller sparring til fondsansøgninger, kan hun hjælpe.

- Jeg håber, at folk vil tage fat i mig, når der noget, siger Britt Skytte.

Efter alle tre børn var fløjet fra reden i Aarhus, besluttede Britt Skytte og hendes mand at flytte til Kalundborg i maj 2019, fordi han arbejdede på Novo Nordisk.

Her har de bygget nyt hus på Råes Vænge i Kalundborg.

Britt Skytte har været aktiv vinterbader i Aarhus, hvilket hun gerne vil genoptage i Kalundborg. Derudover kan hun også godt lide at ro kajak, cykle og være i naturen.

- Jeg brænder meget for bevægelse, og for at vi er sammen i fællesskaber, siger hun.