Hjemmeside skal være tilgængelig for alle

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 11:58 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Onsdag middag lancerer Kalundborg Forsyning en ny hjemmeside, som erstatning for den hjemmeside som forsyningens kunder gennem årene har haft god tid til at lære at kende.

- Vores gamle hjemmeside blev lavet for ti år siden. På internettet er det en evighed siden, og vi har længe haft et ønske om at gøre den mere brugervenlig og moderne, siger kommunikationsmedarbejder ved forsyningen Anne Sødal Aagren.

Sidste år trådte en ny lovgivning i kraft, hvor offentlige virksomheder og institutioner blev forpligtet til at sikre, at brugere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan navigere fuldt ud og effektivt på deres hjemmeside på lige fod med andre.

- Her havde vores hjemmeside nogle mangler, som vi skulle råde bod på. Samtidig greb vi muligheden til at forsøge at lave en hjemmeside, som var mere rettet mod brugerne og deres ønsker, siger Anne Sødal Aagren.

På den nye hjemmeside vil det blandt andet i fremtiden blive muligt at få læst teksten op for de svagt synede, og nye videoer vil blive udstyret med undertekster for dårligt hørende. Derudover bliver der en række forbedringer af den generelle brugervenlighed.

- Indgangen til hjemmesiden er baseret på de henvendelser vi typisk får fra kunderne. De vil vide hvor stort deres forbrug er, og om størrelsen af deres regning, så det er det første de mødes med. Vi har også gjort det lettere at melde en flytning, eller få overblik over hvor vi graver i øjeblikket, fortæller kundechef Line Kromann.

Håbet er at man på sigt kan få flere til at bruge hjemmesiden, til nogle af de opgaver, hvor kunderne i dag henvender sig telefonisk eller personligt.

- Vi har lavet mange nye formularer, for at gøre det så let for brugerne som muligt. Det vil lette noget af presset på vores personale, som kan få mere tid til deres andre opgaver, hvis vi kan få flere til at benytte sig af selvbetjening på hjemmesiden, siger Line Kromann.

Selvom hjemmesiden er ny, så er adressen fortsat den samme: www.kalfor.dk.