De to yngre mænd, der onsdag fik stadfæstet en dom ved Østre Landsret for et groft hjemmerøveri i Høng, kom begge til Danmark som flygtninge, da de var teenagere. Foto: Katrine Wied

Hjemmerøvere fra Høng flygtede fra Syrien som teenagere

20-årige Ziad Omar Alfarroukh og 18-årige Zakaria Ramzi Moustafa fra Høng, der begge er blevet udvist af Danmark for bestandig, kom begge to til Danmark som flygtninge, da de var teenagere.

Under retsmødet ved Østre Landsret i den forgangne uge blev de to mænds baggrund gennemgået, inden landsretten onsdag stadfæstede dommen fra Retten i Holbæk, hvor de to mænd, ud over en udvisning på livstid, blev idømt flere års ubetinget fængsel for et groft hjemmerøveri i Høng.