Ole Kraft Hansen har været i bad én gang, siden han i starten af juli blev udskrevet fra hospitalet. Hans historie er seneste eksempel på den pressede hjemmepleje i Kalundborg Kommune. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmeplejer bad Ole om at få sin hund aflivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hjemmeplejer bad Ole om at få sin hund aflivet

Kalundborg - 07. august 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Ét bad på en måned. Poser med brugte bleer, der får lov at ligge længe på bordet. Sporadisk rengøring. Og en opfordring til at få aflivet sin hund, »hvis du ikke selv kan passe på den«.

Det er oplevelser, som Ole Kraft Hansen har haft i sit møde med hjemmeplejen i Kalundborg Kommune, siden han 7. juli blev udskrevet fra sygehuset i Slagelse efter at have været indlagt med et stort liggesår på ryggen.

Den 61-årige mand fra Sønderød fortæller, at der i perioden siden har været »mindst 20« forskellige ansigter, der har plejet ham.

Enkelte ansatte har været »kanongode«, størstedelen har virket, som om »de ikke ved, hvad de skal gøre«.

- Hver gang har jeg følelsen af ikke at vide, hvem der kommer, siger Ole Kraft Hansen.

Da Nordvestnyt møder Ole Kraft Hansen, emmer afmagten fra ham - bortset fra da han fortæller om kommentaren, som en hjemmehjælper havde til hans hund. Her bliver han vred.

- Hvem pokker kan få sig selv til at sige sådan noget, spørger han.

Ole Kraft Hansen mener ikke, at kommunen har gjort nok for overhovedet at undersøge, hvilken mængde hjælp og støtte han har brug for. Han har ingen pårørende, så plejen fra kommunen er essentiel.

- Det er grotesk, at Kalundborg Kommune ikke har bedre faciliteter eller styring på sine ting. Det er ikke hjælp, det her, siger han.

Ole Kraft Hansens oplevelse kommer i kølvandet på en lignende historie fra juli, hvor Nordvestnyt kunne skrive om Flemming Johansens døtre, der forud for deres fars død i juni oplevede, at han ikke kom i bad, fik personlig pleje eller fik gjort rent hjemme hos sig selv.

Kamp om varme hænder I Kalundborg Kommune mangler man ligesom flere andre steder personale i ældreplejen.

Knap 50 stillinger er ledige indenfor ældre- og sundhedsområdet, og kommunen arbejder på en løsning, så den kan tiltrække mere personale.

- Vi gør, hvad vi kan, for at løse det, og startede før sommeren politiske drøftelser om det, fordi det har høj prioritet for alle i ældre- og sundhedsudvalget, siger Lars Kuhre Mortensen (S), næstformand i udvalget.

Lars Kuhre Mortensen kender ikke til Ole Kraft Hansens specifikke sag, men han beklager, »hvis nogen får en følelse af, at de falder mellem to stole«.

- Jeg ønsker for ingen parter, at den her type situationer opstår, men det er svært, fordi vi kæmper om de samme varme hænder som alle andre kommuner, siger Lars Kuhre Mortensen.