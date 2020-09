Svend Nørrevang besøgte i denne uge for første gang Højgården på Sejerø, efter gården er blevet sat i stand af Realdania By og Byg. Privatfoto

Hjem til Højgården

Den pensionerede havnefoged Svend Nørrevang fik i den uge for første gang mulighed for at besøge sit gamle fødehjem Højgården på Gniben på Sejerø efter gården er blevet sat i stand af Realdania By og Byg.

Der er lagt både tid, penge og knofedt i at restaurere den gamle husmandsgård Højgården på Gniben på Sejerø, og onsdag fik gårdens tidligere ejer, den pensionerede havnefoged Svend Nørrevang, endelig lejlighed til at se det færdige resultat af det store arbejde.

I december 2017 solgte Svend Nørrevang gården til Realdania By og Byg, efter den af en ekspert på Nationalmusseet var blevet erklæret bevaringsværdig, da den er et sjældent velbevaret eksempel på en særlig egnsbyggeskik - sidebåndsbindingsværk. Bindingsværk med sidebånd kendes ved sin meget spinkle konstruktion imellem de lodrette stolper.

Gården var på det tidspunkt meget nedslidt, og bar tydeligt præg af, at der ikke havde boet nogen på den i mange år. Realdania By og Byg har gennem de seneste år arbejdet for at istandsætte gården, så den kom til at tage sig ud som den gjorde da den oprindeligt blev opført i 1873.