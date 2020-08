Økonomiudvalget godkendte onsdag aften anlægsbudgetter for i alt 31,113 millioner kroner som en del af en lokal hjælpepakke i Kalundborg Kommune under coronakrisen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Hjælpepakke på 31 millioner kroner

Kalundborg - 20. august 2020 kl. 20:21 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renovering af Gryden på Møllebakken, ombygning af Gørlev Materielgård til ny base for det udekørende pleje- og sygepersonale i den sydlige del af kommunen, modernisering af vejbelysning og genopstribning af Holbækvej.

Det er blot nogle af de mange aktiviteter, som et enigt økonomiudvalg i Kalundborg Kommune på onsdagens møde bevilgede anlægsbudgetter til som en del af en lokal hjælpepakke til kommunens håndværkere.

Ideen om en hjælpepakke blev besluttet i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tilbage i juni. Ideen var at igangsætte en række ekstraordinære anlægsaktiviteter for at skaffe arbejde til lokale håndværkere og understøtte aktiviteten i den private sektor under coronakrisen.

- Det er en afvejning af flere forhold. På den ene side vil vi gerne sørge for, at der er arbejde til håndværkerne lige nu, men det er vigtigt, at der også er noget for dem at arbejde med i de kommende år. Derfor hjælper det ikke, at vi rykker alt for mange aktiviteter frem, siger borgmester Martin Damm (V).

- Samtidig er det også vigtigt for os i økonomiudvalget, at der er tale om en lokal hjælpepakke. Det vil sige, at det skal være arbejde til lokale håndværkere. Det er ikke meningen, at vi skal sætte så meget i gang, at de lokale håndværkere ikke har mulighed for at byde på alle opgaverne, mener borgmesteren.

Tilsammen løber de anlægsbudgetter, som udvalget godkendte på onsdagens møde, op i et beløb på 31,13 millioner kroner.