Flertallet bag Budget 2020 er blevet enige om, at der skal findes et to-cifret millionbeløb udenfor budgetaftalen til infrastruktur og anlægsprojekter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hjælpepakke for millioner til anlæg og infrastruktur

Partierne bag Budget 2020 er blevet enige om, at der skal bruges et ekstraordinært to-cifret millionbeløb på infrastruktur og andre kommunale projekter for at skaffe mere arbejde til lokale håndværkere.

Kalundborg - 04. maj 2020 kl. 11:38 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag morgen mødtes partierne bag budgetaftalen (Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, red) og blev enige om at lave en hjælpepakke rettet mod lokale håndværkere og entreprenører.

br - Vi er ikke meget for at fremrykke allerede planlagte projekter, for selvom de giver arbejde nu, så kommer vi jo til at mangle dem næste år. I stedet har vi sat os ned og talt om at vi vil prøve at finde midler til nogle af de projekter som vi står og mangler at få gennemført, men som der ikke er afsat penge til på budgettet, siger borgmester Martin Damm (V).

Kommunen har fået mulighed for at sætte gang i sådanne projekter, da det kommunale anlægsloft er blevet ophævet på grund af coronapandemien.

Borgmesteren vil på nuværende tidspunkt ikke være konkret med hvilke projekter som det er der skal finansieres af pakken, men siger at der i vid udstrækning bliver tale om projekter på eller under jorden.

br - Det kan for eksempel være veje og infrastruktur eller belægninger. Vi skal dog først drøfte det på næste møde i Økonomiudvalget, og vi skal have administrationen til at undersøge hvad de enkelte projekter vil koste og hvad vi kan nå at gennemføre i 2020, siger borgmesteren og fortsætter:

- Da det endnu er i et tidligt stadie, er det svært at sætte et fast beløb på, men ud fra de projekter vi talte om på morgenens møde, vil jeg anslå, at vi taler om en pakke på omkring 25 til 50 millioner kroner. Måske mere, siger han.

At kommunen vælger at bruge pakken på for eksempel infrastruktur og ikke egentlige byggerier, skyldes at der ifølge Martin Damm i øjeblikket er fuldt damp på byggebranchen i Kalundborg Kommune.

- Vi står i den paradoksale situation, at vi på trods af krisen er midt i et enormt byggeboom. Faktisk forventer vi at der vil blive gennemført byggerier for godt en milliard kroner i løbet af i år og næste år, fortæller Martin Damm.