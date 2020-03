Souschef på Kalundborg Ungdomsskole, Marie Møller Gunnarsson, håber, at det aflyste turbolæringsforløb i foråret skubbes til foråret 2021. Foto: Thomas Olsen

Hjælp udsat til elever med lave karakterer

Kalundborg - 25. marts 2020

Det gik nok de færrestes næser forbi, da nyheden tidligere på året kom ud, om at hver fjerde skoleelev i Kalundborg Kommune ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik, når de afslutter folkeskolen efter niende klasse. Med 25 procent af en årgang, der ikke kvalificerer sig til at kunne læse videre på en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, skulle der gøres noget.

Det var en del af baggrunden for, at der med Kalundborg Ungdomsskole som facilitator blev oprettet en såkaldt erhvervsklasse med elever fra Gørlev og Høng Skoler. Idéen var netop at give de ikke-uddannelsesparate elever motivation og energi til at kickstarte skoletilværelsen igen.

I erhvervsklassen havde seks ikke-uddannelsesparate drenge fra de to skoler undervisning i to dage, erhvervspraktik i to dage samt en fuld dags motorcross. Erhvervsklasseforløbet havde kun varet lidt under halvdelen af ti planlagte uger, før end corona satte en stopper for det. På det tidspunkt havde de foreløbige erfaringer været så gode, at andre skoler i kommunen havde vist interesse for projektet.

Bremser turboforløb

Kalundborg Ungdomsskole skulle også have startet et såkaldt turbolæringsforløb, netop med det formål, at eleverne minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik, men også det forløb er aflyst.

- Vi har simpelthen ikke kunne forberede det ordentligt på grund af corona. Vi har ikke kunne mødes og forme forløbet, og for eleverne ville det have været lidt som at starte på en efterskole, hvor lærerne ikke kendte hinanden. Vi ville på den baggrund heller ikke have været i stand til at få det ansøgerfelt af kvalificerede ansøgere, som vi havde håbet på, siger Marie Møller Gunnarsson, souschef på Kalundborg Ungdomsskole.

Hun fortæller, at der er planlagt et nyt turbo­læringsforløb til efteråret, og at hun håber, at det nu aflyste forløb flyttes til foråret 2021 i stedet.