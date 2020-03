- Jeg kan i denne coronatid kontaktes for hjælp til de mindre detailhandlere, uden at det koster noget, fortæller virksomhedskonsulent Anders Baagland. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hjælp og gode råd til butikkerne

Kalundborg - 17. marts 2020 kl. 12:31 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en lille, lokal detailhandler har man ikke det strategiske bagland, der kan udarbejde en plan for, hvordan man kommer igennem coronakrisen. Men hvis man arbejder systematisk, laver en plan og er proaktiv, så er chancen for at komme helskindet igennem større. Ydermere kan det give ro og bedre nattesøvn.

Sådan siger virksomhedskonsulent og tidligere butiksejer igennem 20 år, Anders Baagland, som tilbyder gratis råd og vejledning på telefon, Facetime eller Skype i denne periode.

- Der er en liste med indsatsområder, som man bør kigge på. Det gælder både damage-control og aktive handlinger på de sociale medier, der kan hjælpe med at give handel, siger Anders Baagland, som tilføjer, at butiksejere i denne tid bør overveje det gratis medlemsskab af online-handelsplatformen Shop Sjælland. På den måde kan forretningsindehaveren komme til kunden i stedet for omvendt.

- Med hensyn til driften af forretningen, skal man reagere på fakta og ikke følelser. Derfor skal du sammenligne omsætning hver dag med sidste år, og summere det på en uge. Dermed har du et faktuelt overblik over, hvordan det står til og en retning for, hvordan det kan udvikle sig, anbefaler konsulenten.

Likviditeten bliver afgørende for at komme igennem krisen. Start med at kigge på hvor meget luft, du har på kontoen eller kassekreditten. Det vil give dit et billede om, du skal handle akut, eller du har lidt længere tid at løbe på.

Hvis kontoen allerede er tæt på at være kritisk, så kom i dialog med din bank. Er der en mulighed for midlertidigt at forhøje kreditten?

Stop med at købe varer til lager, indtil du har et overblik over, hvor slemt det står til. Har du forudbestilt sommer- eller efterårskollektioner, skal du se tiden lidt an. Der kommer også en tid efter, og det skal du have varer til.

Start med at snakke med medarbejderne og se, om I kan komme overens med at få afviklet afspadsering, omsorgsdage og restferie. Selv om det ikke er varslet, så tror jeg, de fleste er interesseret i en løsning. Gå ned på minimumsbemanding, dermed mindsker I også smitterisikoen.

Det seneste er, at trepartsaftalen giver mulighed for at sende en tredjedel af medarbejderne hjem med løn. Inde på Dansk Erhvervs hjemmeside kan man læse om retningslinjerne.

- Hvis du oplever drastisk fald i omsætningen, skal du ikke tøve med at benytte dig af denne mulighed, siger Anders Baagland.

- Hvis likviditeten for alvor presser på, så tag en snak med din udlejer, og foreslå en udskydelse, hvor du så henter det tabte, når du kommer på den anden side.

Virksomhedskonsulenten opfordrer også kunder til at købe gavekort til at shoppe for senere. På den måde støtter kunderne butikkerne.

Det er også en god idé at lave video eller billeder med information om tiltag, så kunderne trygt og sikkert kan kigge forbi for at handle. Levering af varer til kunderne kan også være en god idé at indføre.

- Hvis man ikke har en webshop, så brug Facebook eller Instagram til at sælge varer på, og brug jer selv på billeder og video. Det tilføjer det personlige element, nævner konsulenten.

Anders Baagland anbefaler, at forretninger kan tilbyde rentefri kredit til jeres kunder. Har forretningerne ikke den mulighed nu, så kan man kontakte et af de finansieringsselskaber, der tilbyder dette.

- Jeg håber, mine råd er brugbare i denne situation, som udvikler sig time for time, siger virksomhedskonsulent Anders Baagland, som altså kan kontaktes for hjælp, uden at det koster noget.