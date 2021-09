Finderuplund på Solbjergvej ved Høng - fattiggård, aldersdomshjem og institution for borgere med særlige behov. senest i 2022 rives bygningerne ned. Foto: Bjarne Robdrup

Historisk institution skal snart rives ned

Kalundborg - 28. september 2021 kl. 16:54 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg

HØNG: Finderuplund, hvis historie som institution strækker sig tilbage til 1800-tallet, skal rives ned. Det sker formentlig straks inde i 2022, og der er afsat 1,4 millioner kroner til fjerne bygningsmassen.

De 10 beboere, som Finderuplund senest husede, er alle flyttet til nye og moderne boliger i Hyldens Kvarter i Høng, blot to km fra Finderuplund.

- Hvad der derefter skal ske med grunden, er ikke afklaret. Det ved vi ikke endnu. Men vi er enige om, at bygningerne ikke kan bruges til andre institutionsformål, de er ganske enkelt utidssvarende, og vi er også enige om, at det heller ikke tjener noget formål at renovere dem, siger formanden for socialudvalget i Kalundborg Kommune, Gitte Johansen (V).

Finderuplund har indtil august i år tjent som et kommunalt botilbud for psykisk syge og med en beliggenhed i landlige omgivelser knap en km. uden for Høng by på Solbjergvej 1.

Lokalhistoriker Bent Frandsen fortæller, at Finderuplund blev etableret tilbage i 1800-tallet som fattiggaard.

- I 1954 blev Odinscentret opført, og Finderuplund fik status som aldersdomshjem.

I de seneste årtier har institutionen været bolig for borgere med særlige udfordringer, og i de sidste år som bosted og -tilbud for borgere fra 18 til 85 år med psykiske lidelser og psykosociale udfordringer.

Kvaliteten på botilbuddet Finderuplund har i de seneste år været så udfordret, at Socialtilsyn Øst mere end en gang besluttede at sætte stedet under skærpet tilsyn med forskellige påbud til følge. Igennem de seneste år har socialtilsynet været på flere besøg på bostedet, der råder over 14 pladser til 18-85-årige voksne med forskellige psykiske vanskeligheder. I den forbindelse er der løbende blevet gjort opmærksom på flere ting, der kræver udvikling og opmærksomhed på stedet. Derefter konstaterede Kalundborg Kommune, at Finderuplunds tid var forbi.