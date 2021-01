Historisk ejendom til salg

Alligevel har han ikke meldt sig som en af de interesserede købere, nu hvor der var mulighed for at få ejendommen tilbage til andelsbevægelsen, som i mellemtiden er blevet til Coop.

Direktør for Kalundborg Brugsforening, Keld Haapanen, har et maleri af ejendommen hængende på kontoret i Kvickly, så han kender udmærket til historien.

- Nej, det er ikke en del af vores strategi, selvom vi naturligvis altid er åbne for et godt køb. Nu har vi lige købt Jyderup Centret, fordi vi gerne vil eje de ejendomme, hvor vi selv driver en butik - i dette tilfælde SuperBrugsen, fortæller Keld Haapanen.

Han har med succes investeret i en række butikker for at give dem en hjælpende hånd, og senere har de udviklet sig i den helt rigtige retning. Blandt andet har Kalundborg Brugsforening ejerandele i SuperBrugsen i Sorø, Store Heddinge og Korsør samt Kvickly i Ebeltoft.

Keld Haapanen understreger vigtigheden af at have nogle forskellige ben at står på, når man driver dagligvareforretninger i et presset marked, derfor har man også investeret i OK