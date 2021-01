Se billedserie Den historiske ejendom i Møllestræde 15, hvor Kalundborg Brugsforening åbnede sin første butik, er sat til salg.

Historisk ejendom i Møllestræde til salg

Kalundborg - 11. januar 2021

Det historiske vingesus i ejendommen med nummer 15 er ikke til at komme udenom på den smalle Møllestræde i Kalundborg.

Det var nemlig på denne adresse, at Kalundborg Brugsforening åbnede sin første butik i byen tilbage i 1915. Men inden andelsbevægelsen kom til byen og etablerede sig på adressen, havde der blandt andet været både kirke og købmand.

Nu er den historiske ejendom i det idylliske område sat til salg hos ejendomsmægler Jesper Olsen, EDC.

Han er selv meget begejstret over og facineret af den unikke ejendom, som er fyldt med flotte detaljer. Gennem årene er den blevet istandsat med stor hensyntagen til det historiske islæt.

- I kælderen ligger der flotte kampesten samt munkesten fra Kalundborg Slot, som kan dateres tilbage til 1441, ligesom man siger, at ejendommens brostensbelagte gårdsplads måske er den ældste af slagsen, der findes i Kalundborg, fortæller en begejstret Jesper Olsen.

De første interesserede købere har været på banen og har fået turen gennem ejendommen med de mange flotte detaljer.

Direktør for Kalundborg Brugsforening, Keld Haapanen, har et maleri af ejendommen hængende på kontoret i Kvickly, så han kender udmærket til historien. Alligevel har han ikke meldt sig som en af de interesserede købere, nu hvor der var mulighed for at få ejendommen tilbage til andelsbevægelsen, som i mellemtiden er blevet til Coop.

- Nej, det er ikke en del af vores strategi, selvom vi naturligvis altid er åbne for et godt køb. Nu har vi lige købt Jyderup Centret, fordi vi gerne vil eje de ejendomme, hvor vi selv driver en butik - i dette tilfælde SuperBrugsen, fortæller Keld Haapanen.

Han har med succes investeret i en række butikker for at give dem en hjælpende hånd, og senere har de udviklet sig i den helt rigtige retning. Blandt andet har Kalundborg Brugsforening ejerandele i SuperBrugsen i Sorø, Store Heddinge og Korsør samt Kvickly i Ebeltoft.

Derudover driver Kalundborg Brugsforening SuperBrugsen i Svebølle samt Dagli'Brugserne i Raklev og Refsnæs.

Keld Haapanen understreger vigtigheden af at have nogle forskellige ben at står på, når man driver dagligvareforretninger i et presset marked, derfor har man også investeret i OK

Benzin-anlæg og derudover har man udlejningsejendomme på Kvickly-torvet.

Det, der begyndte med den lille brugs i 1915 i Møllestræde 15 i Kalundborg, har nu vokset og udviklet sig sig til en stor virksomhed med interesser på flere sjællandske adresser og en enkelt i Jylland.

Og direktør Keld Haapanen gør opmærksom på, at man samtidig kan glæde sig over, at sammen med etableringen af Brugsforeningerne fulgte hele andelstanken, der medførte grundlæggelsen af blandt andet en masse andelsmejerier, og andelsbevægelsen blev en vigtig del af det vi i dag kalder for »Foreningsdanmark«.

Hans Christian Sonne, der levede fra 1817-1880, var præst og brugsforeningspioner. Det var ham, der åbnede Danmarks første brugsforening »Thisted Kjøbstads Arbejderforening« i 1866. Det blev startskuddet til den danske brugsforeningsbevægelse. Han døde i Fuglede, og ligger begravet i Kalundborg.