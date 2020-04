Der var kø ved håndvasken onsdag morgen på Kalundborg Friskole, da de første elever fik lov til at vende tilbage til skolen. Privatfoto

Historisk dag på Kalundborg Friskole

Onsdag genåbnede Kalundborg Friskole for elever op til 5. klasse. På skolen havde man omhyggeligt forberedt sig til dagen.

Onsdag morgen var der kø ved håndvaskene på Kalundborg Friskole. For første gang siden Danmark blev lukket ned på grund af coronapandemien kunne friskolens elever igen møde i skole, og på første dagen tog eleverne reglerne om håndhygiejne meget seriøst.

Det føltes næsten som at være med til en historisk begivenhed da vi åbnede skolen i morges. Eleverne havde helt tydeligt savnet deres klassekammerater, og på skolen havde vi også glædet os til at se dem igen, fortæller skoleleder René Tholander.

- Vi er heldige, at vi har så god plads, så vi havde mulighed for at opdele skolen i seks små afdelinger en til hver klasse. Hver klasse har en lærer og en pædagog tilknyttet, og eleverne holder frikvarter forskudt. Derudover har hver klasse fået tildelt deres egne håndvaske, fortæller skolelederen.