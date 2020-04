Historien om Rebslagerhuset

Der gik ikke lang efter at Eva Søvsø i november sidste år startede som frivillig i Galleri Kordel, til hun blev nysgerrig efter at kende historien bag adressen Kordilgade 13.

- Det er et privilegium at opholde sig blandt kunstneres værker, som er skabt med flid, talent og kærlighed til materialet. Når der til kommer, at værkerne er placeret i et hus med så spændende atmosfære og historie, som tilfældet er, så bliver det ikke meget bedre, siger hun og fortsætter: