Historiefortælling hos Symb

I 20 år har Mariane Josefsen fortalt historier for store og små i hele landet. Torsdag den 14. november kl. 16.00-18.00 gæster hun Symb, hvor temaet er gys og gru. Med fortællesupport fra Jürgen Andresen, også kendt som »trubadur« ved Kalundborg Middelalderfestival, er der lagt op til en (u)hyggelig stund når dørene åbnes til arrangementet Gysere i aftenskumringen. Der bydes på en kavalkade af gyserhistorier, som med garanti vil få pulsen til at stige, og hårene på armene til at rejse sig.

Er man interesseret i selv at prøve kræfter med storytelling, afholder Symb ligeledes en workshop lørdag den 30. november kl. 14.00-19.00. Her vil alle få chancen for selv at eksperimentere med den ældgamle fortællekunst. Til workshoppen vil Jürgen Andresen skabe rammerne for en tryg kreds, hvor der vil være mulighed for at lege med historierne og slippe fantasien løs. Hvis der er stemning for det, kan der etableres en fast fortællekreds i Symb fremadrettet. Workshoppen afsluttes med et måltid mad lavet af Ullas Landkøkken.