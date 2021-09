Se billedserie Efter at have været hårdt ramt af strenge Coronarestriktioner og en langvarig nedlukning er Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked endelig klar til at vende tilbage i fuld vigør. 112 heste er tilmeldt årets hesteskue. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Hesteskue vender stærkt tilbage

Kalundborg - 14. september 2021 kl. 19:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Med flere heste end man har set i mange år er Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked klar til at gøre sit comeback denne weekend. De første kræmmere er allerede i færd med at stille deres telte og boder op på markedspladsen.

Der er stadig flere dage til Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked bliver skudt i gang fredag aften, men allerede nu er der begyndende aktivitet på markedspladsen på Søkrogen i Gørlev.

De grønne skurvogne som huser arrangørerne i Gørlevudvalget er stillet op. I hjørnet af markedspladsen er Kim Larsens Tivoli i gang med at opstille de første forlystelser, og enkelte kræmmere er i færd med at rejse deres telte.

Blandt dem er Mona og Ole Jensen, der har været faste gæster på markedet i Gørlev siden 2018.

- Vi rejser teltet allerede i dag, da vores søn er arbejdsramt sidst på ugen. I dag havde han tid til at hjælpe os med alt det praktiske, forklarer Mona Jensen, mens hun tager en pause og klør hunden Perle bag ørerne.

Mona Jensen glæder sig til markedet åbner fredag.

- Vi var her også tidligere på året, men med Coronarestriktioner og uden heste, var det slet ikke det samme som det plejer at være, siger hun.

I Gørlevudvalget har man lagt sig i selen for at kunne vende stærkt tilbage. Godt hjulpet på vej af, at hesteejerne og deres heste har trippet om kap for at komme afsted på hesteskue igen.

- Vi stiller i år med 112 heste. Det er det højeste antal heste vi har haft i flere år, og det spænder lige fra miniheste til store belgiere og jyske heste, fortæller Helge Carlsson fra Gørlevudvalget.

Også kræmmerne stiller stærkt op til efterårets udgave af Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked.

- Vi har i øjeblikket 80 tilmeldte kræmmere, fortæller Helge Carlsson.

Han lægger ikke skjul på, at han selv og resten af Gørlevudvalget glæder sig meget til weekenden.

De seneste halvanden år har været hårde for Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked. Man måtte lukke markedet helt ned i 2020, og sommerens marked var stadig præget af strenge Coronarestriktioner, der blandt andet betød, at der slet ikke var nogen heste med, hvilket var med til at dæmpe publikums interesse for arrangementet betragteligt.

- Der er ingen tvivl om, at hestene er et meget stort trækplaster for markedet. Det var hestene der oprindeligt var grundlaget for Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked, og vi glæder os meget til at kunne have dem med igen, siger Helge Carlsson.

Markedspladsen og tivoliet åbner fredag, mens selve hesteskuet skydes i gang lørdag morgen. Hele dagen vil der være voteringer og kåringer af de flotteste heste. Søndag er der flere hesteshows, Holbæk Garden kommer på besøg og der er udstillede veteranbiler.