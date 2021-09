Hestene vendte stærkt tilbage til Gørlev

På grund af den lange pause uden hesteskuer under Coronaepidemien var det for flere af hestene en helt ny oplevelse at komme på hesteskue. Nogle virkede en anelse utrygge ved at være midt i den store forsamling af heste og mennesker. Andre tog det mere afslappet, som for eksempel den et år gamle hingst Farao fra Skelmosegaard, der godmodigt fandt sig i at få flettet farvestrålende bånd ind i sin manke og hale inden han skulle bedømmes. En proces som tog mere end en time.