Heste og kvæg plejer Røsnæs' natur

Heste og kvæg skal i samarbejde forbedre afgræsningen på spidsen af Røsnæs, så overdrevsnaturen får endnu bedre vilkår. - Vi forventer, at hestene går lidt bedre til buskene, så de begrænser udbredelsen af dem, siger Jens Peter Simonsen, skovrider fra Naturstyrelsen Midtsjælland. Dyrene skal gå der hele året, og de må ikke få tilskudsfoder, men skal leve af det, som de kan finde i folden, fortæller Jens Peter Simonsen. Han håber, at de nye heste og kvæg vil få flora og fauna ind i en god udvikling med en større biodiversitet. Flere markfirben og en øget bestand af den sjældne sommerfugl fransk bredpande er et af ønskerne.

