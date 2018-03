Se billedserie Multivalen er i år netop blevet aflyst. Nu får 9. klasse muligheden for at lave noget andet for byens unge. Foto: Mie Neel

Herredsåsen planlægger events

Kalundborg - 12. marts 2018 kl. 15:02 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele næste uge er 9. årgangs almindelige undervisning på Skolen på Herredsåsen skiftet ud med en projektuge.

Her bliver temaet eventplanlægning, og i løbet af ugen skal eleverne i grupper dyste om, hvem der kan forberede og præsentere de bedste planer for et event for unge i Kalundborg. Præmien er 5000 kroner, som går til afviklingen af det vindende projekt.

Projektugen løber af stablen i samarbejde med de unge fra Multihuset i Kalundborg som igennem vejledning og workshops vil sørge for, at 9. klasseseleverne bliver guidet igennem ting som idégenerering, PR, budget, målgruppe og afviklingsstrategi. Til sidst skal de enkelte gruppers idéer fremlægges og vurderes af en jury bestående af lærere fra Skolen På Herredsåsen, unge fra Multihuset, filialdirektør Klaus Koksby Hansen fra Sparekassen Sjælland og kulturkonsulent hos Kalundborg Kommune Anders Greis.

Projektugen er samtidig en mulighed for de unge i Multihuset for at promovere ungdomslivet i Kalundborg.

- Det handler også om at få oplyst de unge i byen om, hvad Multihuset er og kan. Vi vil gerne have, at folk gør op med idéen om, at det kun er en bestemt gruppe af mennesker, der bruger huset og kommer til de ting, der arrangeres. Vi vil gerne fokusere på at ramme bredere og få fat i flere unge, siger Multihusets talsmand Agnes Fogh Schmidt.

Derfor begynder projektugen også med et besøg i Multihuset på havnen i Kalundborg, fortæller hun.

Senest har Multihuset været nødt til at aflyse årets store begivenhed, endagsfestivalen Multival, på grund af for få frivillige.