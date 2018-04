Herreaften hos Bech

- Jamen, der bliver virkelig noget at komme efter den aften, hvor vi også lægger op til overraskelser undervejs. Det ligger dog fast, at vi skal smage på noget god vin. Det er vinklubben fra Meny, MWine med stifter Carsten Kronborg, der kommer med smagsprøver og gode råd. Vi skal naturligvis have noget at spise til alt den gode vin, derfor har vi allieret os med Slagter Jacob, der laver os et dejligt tapas- og pølsebord, fortæller butikschef hos Bech, Thomas Nielsen.