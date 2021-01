Plejehjemsbeboerne i Kalundborg Kommune er vaccineret første gang på nær Sejerø-borgerne, som vaccineres onsdag. Samtidig påbegyndes vaccination af øvrige grupper af ældre. Privatfoto Foto: mirsad - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Her venter ældre på vaccine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her venter ældre på vaccine

Kalundborg - 05. januar 2021 kl. 11:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Plejehjemsbeboerne i Region Sjælland er vaccineret i denne uge, oplyser regionen. Og det gælder også de ældre på Sejerø, som er de sidste i den første gruppe af borgere, som endnu ikke har fået prikket. Med i allerførste runde var også langt de fleste af sundhedspersonalet.

- Vaccinen ankommer til Sejerø onsdag, og når opgaven er løst for de omkring otte beboere, der inddrages, har alle plejehjemsbeboere i Kalundborg Kommune modtaget første vaccine. I hvert fald alle dem, der ønsker det, siger direktør for sundhedsområdet i Kalundborg Kommune, Søren Ole Sørensen - og så tilføjer han, at »ganske få ældre var fraværende under første vaccinationsrunde, men de vil komme med snarest«.

Her tilføjer Region Sjælland, at »i nogle tilfælde er man nødt til at vente med vaccination af forskellige årsager hos beboeren eller plejehjemmet, der gør, at det endnu ikke har været muligt. For eksempel hvis de har været syge med COVID-19, og derfor ikke må vaccineres, har været indlagt med anden sygdom eller været på juleferie. Fredag vil regionen danne sig et overblik og lægge en plan for, hvordan de sidste kan blive vaccineret hurtigst muligt«.

Og sideløbende gælder det de øvrige grupper af ældre borgere.

Vaccinationsprogrammet fortsætter nemlig for ældre og særligt sårbare borgere, der lider af en kronisk sygdom, oplyser Region Sjælland.

Pressetjenesten i regionen oplyser, at man ikke specifikt kan sige, hvornår denne gruppe af ældre i Kalundborg får tilbud om vaccine.

- Men vi forventer, at det sker i denne uge, lyder det.

På spørgsmålet om, hvor mange vaccinationer der er på vej til disse ældregrupper i Kalundborg, er svaret kort:

- Det har vi ikke et præcist tal på her og nu.

Region Sjælland oplyser generelt, at »indsatsen med at vaccinere beboere på plejecentre første gang er regionen nu ved at være i mål med. Alle plejehjemsbeboere, der ønsker vaccinen, vil have modtaget det første stik senest på fredag. Den 27. december blev de første plejehjemsbeboere i Region Sjælland vaccineret.

- Jeg er glad og taknemmelig for, at plejehjemsbeboerne er vaccineret allerede senest på fredag, da det kommer de mest sårbare og udsatte borgere til gavn her og nu. Vi er sammen med kommunerne og de praktiserende læger lykkedes rigtig godt med at nå ud til vores borgere på plejecentre i regionen. Og nu går vi, de næste dage, i gang med at vaccinere ældre borgere, der ikke bor på plejehjem, men både har personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, som det udtrykkes af Heino Knudsen, regionrådsformand i Region Sjælland.

Faldende smittetal Antallet af corona-smittede i Kalundborg fortsætter det fald, som har været gældende i de seneste dage.

- Flere dag i træk er antallet af nysmittede under 10 pr dag, siger Søren Ole Sørensen. Det samlede antal smittede de seneste syv dage er 98, og det er betragteligt mindre end ugetallene for bare få uger tilbage.