Umiddelbart efter ankomst til testcentret er personale klar til at registrere borgerne. Foto: Per Christensen

Her skal svarene helst være negative

- Det er meget velordnede og egnede lokaliteter. Der er rigtig god plads - 600 kvadratmeter - og bygningen er fint forsynet med ind- og udgange, så de borgere, der skal testes, ikke behøver at komme tæt på andre bortset fra personalet, der skal foretage podningerne. Pladsforholdene gør det også nemmere at sikre og overholde de hygiejneforhold, der skal være til stede, foruden at registrering og opbevaring af cpr foregår på en sikker måde. Det betyder at vi kan udføre arbejdet med høj kvalitet, siger han.