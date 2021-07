Se billedserie Hans Henrik Stoltenberg med vaffelisen »Diddes Special - opkaldt efter datteren Didde. Der er to iskugler, softice, flødebolle og hjemmelavet guf i den store sprøde vaffel. Fotos: Claus Sørensen

Her kan alle stille sulten i is og grillmad

Kalundborg - 13. juli 2021 kl. 12:58 Af ClAUS SØRENSEN Kontakt redaktionen

Havnsø Vaflen.

Hør bare her, iselskere: Fem store kugler, softice, flødebolle, hjemmelavet guf, flødeskum og syltetøj. Min sjæl, hvad vil du mer'...

Den største is af dem alle, når der langes is ud på Havnegrillen i Havnsø.

Vil man have en lidt mindre - men stadig stor - så er der »Diddes Special«. Og så alle de andre gammelwads vaffelis, is på pinde, softice og milkshakes.

Det er ikke for ingenting, at Hans Henrik Stoltenberg, 59 år, og hustruen Heidi, 54 år, som sammen ejer Havne­grillen og minigolfbanen i Havnsø har et issalg, der boomer.

Indtil parret for ni år siden købte Havnegrillen, var han gennem 15 år sælger for Premier Is og siden Frisko.

Hun har blandt andet været kundecenterchef hos Shell Danmark.

Nu er parret i gang med den niende sæson og flyttede for godt et halvt år siden helårs til Havnsø fra Jægerspris. Her er de faldet godt til. Forretningsmæssigt og privat.

Havnsø er i vækst. Der kommer flere og flere besøgende - sommerhusfolket og endagsturisterne. Stemningen er i top sommeren igennem med flere og flere aktiviteter og steder at hygge sig - med havnemiljøet og omgivelserne som et samlende og stemningsfuldt sted.

- En lille perle. Et rart sted at være med store kontraster mellem sommermånederne med stort rykind og de mere stille vintermåneder, lyder det glad fra begge.

I Havnsø har de oplevet vækst hvert år i Havnegrillen. Det bliver nu nok svært at slå omsætningen fra sidste år, mener de. Den slog nemlig alle rekorder. Folk flygtede fra storbyen under corona­nedlukningen, ud i sommerhusene. Havnegrillen var leverandør af takeaway-mad i stor stil.

- Nu har vi jo åbent igen, så folk kan sidde her - både ude og inde. Godt for det, for der er jo noget mere hyggeligt i byen, når folk kan sidde og spise.

Der er plads til tæt ved 100 siddende gæster, og det er folk i alle aldre, der kommer, med en overvægt af forældre med børn og bedsteforældre med børnebørn.

Da vi besøger Havnegrillen på en solrig varm-varm sommerdag, er der run på lige fra dørene åbnes klokken 11. Der er åbent hver dag frem til klokken 21.

Havnegrillen har sæson hvert år mellem påske og til og med efterårsferien og har rundt regnet 35 ansatte, de fleste ungarbejdere og fleksjobbere.

Det er issalget, der fylder mest i omsætningen. 60 procent, vurderer Hans Henrik Stoltenberg. Den øvrige del er mad.

Stoltenberg lægger vægt på, at det er kvalitetsvarer, der bruges, og han remser op, hvad der - blandt andet - er at få: Burgere, pølser, stjerneskud, fish & chips, panerede rødspætter med pommes frites, kylling og salater.

- Ja, og ikke at forglemme flæskesteg. Det er populært - meget populært - hos bikerne. De er villige til at køre langt for en god flæskesteg og en billig kop kaffe, griner han.

Vi står ude og taler, men Hans Henrik Stoltenberg kaldes ind af sine unge medarbejdere. Et stort rykind af kunder med appetit på lidt varm mad gør det nødvendigt at få alle på job i gang både i køkkenet og bag disken.

Imens er der gang i den på minigolfbanen bagtil. Banen med 18 huller og omgivelserne har fået en kraftig makeover i år. Interessen for et hyggeligt slag minigolf er stor og går godt i spænd med interessen for et godt måltid mad og lækkersulten efter is.