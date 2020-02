Her går bildrømme i opfyldelse

Det fortæller Flemming Rasmussen, efter at han sammen med sin kompagnon Frederik Kjær Pedersen har skaffet en Ferrari F430 til to venner, som nu har fået deres drøm opfyldt om at køre rundt i en italienske drøm af en elegant og ikonisk sportsvogn, der accelererer til 100 km/t på blot fire sekunder og har næsten 500 hestkræfter. Og så med den stejlende hest som logo på fronten.

- På den måde kan vi hjælpe kunderne med at få deres ønske opfyldt. Der er mange mennesker, som har en drøm at kunne køre rundt i en bil, som man normalt ikke har råd til at investere i, men ved at lave denne leasingaftale, så kan drømmen gå i opfyldelse, forklarer Flemming Rasmussen.