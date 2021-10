Her er plads til os alle - både dyr og mennesker

Se billedserie Flemming Larsen fra Lions Kalundborg bød de fremmødte velkommen, og fortalte om ideen om at lave et folkenaturområde på det 22 hektarer store landbrugsområde mellem Trøjeløkke og Bøgens Kvarter.

Kalundborg - 14. oktober 2021 kl. 20:03

Af Thomas Rye

Raklev: Trods blæst og den konstante trussel om regn var der alligevel mødt godt et halvt hundrede frem på Søndergårds Banke, da Lions Kalundborg sidst på eftermiddagen torsdag inviterede til orienteringsmøde om deres idé om at omdanne et 22 hektar stort landbrugsområde mellem Trøjeløkke og Bøgens Kvarter til et rekreativt naturområde.

Mens mange af de fremmødte var positive overfor ideen, var der også flere, der var bekymrede for, hvad det vil betyde for dyrelivet på området samt for den flotte udsigt ud over Kalundborg Fjord, som mange af beboerne i området i dag nyder godt af.

- Jeg bliver lidt bekymret, når jeg hører udtrykket folkenatur. Folk har masser af muligheder for at nyde naturen i Kalundborg og omegn. Det her sted er et af de meget få tilbageværende fristeder for de vilde dyr som harer, fasaner og grønne salamandere. Hvis der skal til at være mountainbikes og motionister i området, hvor skal de så være? ville en af de fremmødte vide.

Flemming Larsen fra Lions Kalundborg understregede flere gange, at der endnu ikke er nogen fastlagte planer for området.

- Det er netop derfor, vi har indkaldt til dette møde, for at få jeres input til vores idé, og for på sigt at få nedsat en arbejdsgruppe, som kan lave et mere konkret forslag, som kommunen så kan tage stilling til, sagde han.

Flemming Larsen mente dog, at det må være muligt at lave en løsning, der tilgodeser både mennesker, dyr og natur.

- Det er en af fordelene ved, at det er et så relativt stort område. Der er plads til os alle sammen, mente han.

Fra Kalundborg Kommune deltog biolog Emil Førby. Han diskuterede nogle af de muligheder, som er for at styrke biodiversiteten i området.

- Det kan virke overvældende, når man hører, at der er tanker om at plante træer heroppe. Men der er forskel på at plante træer i klynger, og så plante træer enkeltvis rundt omkring. Gør man det sidste, bliver de ikke høje og slanke, som vi kender det fra en skov, men breder sig i stedet ud, forklarede han.

Flemming Larsen opfordrede de fremmødte og andre interesserede i at henvende sig til Lions Kalundborg med input gennem Lions' hjemmeside, og måske senere melde sig til den arbejdsgruppe, der vil blive nedsat for at arbejde videre med ideen.