Her er kommunens corona-gave til alle 4500 ansatte

Af Bjarne Robdrup - Der har været mange ekstraordinære udfordringer for rigtig mange af vores medarbejdere på grund af Covid-19 hen over 2020. Det vil vi gerne honorere.

- Det kan være en eller anden form for samvær i disse tider. Men man kan også vente med at bruge pengene til ind i 2021, hvor der måske er lidt flere muligheder for at forsamles eller skabe et fælles projekt, siger borgmester Martin Damm (V).