Nina Lockwood ved Bodil Dams skulptur »Sammen klarer vi det« ved Esbernhus' hovedindgang. Foto: Claus Sørensen

Her er et trygt hjem for 27 sårbare mennesker

Kalundborg - 04. august 2021 kl. 06:15 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Det ligger næsten på stranden. Kun små 50 meter fra Kalundborg Fjord.

Med udsigt over fjorden til Storebælt og Kattegat, til Asnæs-halvøen og Røsnæs - ja, og Samsø næsten ude ved horisonten.

»Esbernhus«. Smukt beliggende bosted med plads til 30 sårbare mennesker med psykiske udfordringer.

Mon ikke stedet dér på Kystvejen er blandt de bedst beliggende botilbud i hele landet. Nær vand, skov og mose. Uden for byen og alligevel kun fem minutter med bus eller en halv time på gåben til Kalundborgs bymidte.

Beboerne - de er i alderen 20-85 år - kommer fra hele Sjælland. De fleste bliver længe, når de er flyttet ind. I snit er Esbernhus deres hjem i rundt regnet 16 år.

I øjeblikket bor her 27. Den, der har været her længst, har boet her i 46 år.

Der er som regel rift om pladserne. Derfor er det en sjældenhed, at der er ledige pladser ret længe ad gangen. Lige nu er der tre, og det giver muligheder for interesserede. Der tages imod beboere fra hele landet.

Nina Lockwood, forstander og sygeplejerske, håber pladserne bliver besat i løbet af eftersommeren.

Tryg hverdag Beboerne er mennesker, som ville have svært ved at klare sig selv i egen lejlighed 'ude i byen'. Mennesker med behov for de trygge rammer, et velfungerende sted som Esbernhus kan byde på.

Her har hver beboer en toværelses lejlighed med eget bad, toilet og tekøkken. Beboerne bestemmer selv, om de vil have mad fra husets eget køkken og spise sammen, eller om de selv vil lave mad.

Der er i dagligdagen mulighed både for socialt samvær og for at være alene, når man helst vil det.

Der er også mulighed for en række aktiviteter i huset, som har eget lille værksted. Her kan beboerne udføre for eksempel monteringsarbejde og tjene lidt ved siden af pensionen. Desuden bydes på et program med diverse aktiviteter, udflugter og ferie­ture. På den måde rækkes ud for at imødekomme beboernes behov og styrke deres livskvalitet.

De nære rammer Lige som beboerne bliver personalet typisk længe og der lægges i hverdagen stor vægt på, at de nære rammer fungerer.

Nina Lockwood har været leder af Esbernhus gennem de seneste 14 år. Det svarer tilfældigvis til den gennemsnitlige anciennitet, personalet lige nu har. Husets længst ansatte, pedellen, har rekorden med 44 år.

Der er 23 ansatte, så bostedet, der er en fondsejet institution med egen bestyrelse, kan døgndækkes med et personale, der er solidt uddannet til de opgaver, der skal løses og med vågne nattevagter.

- Det giver tryghed for nogle at vide, at nattevagterne er der, siger Nina Lockwood.